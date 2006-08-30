Ульянченко заявляет, что у нее нет конфликта с Жовтяком

Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что у нее нет конфликта с восстановленным судом в должности председателя Киевской облгосадминистрации Евгением ЖОВТЯКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

«У меня конфликта с Евгением Дмитриевичем нет. И ни о каком конфликте моем с ЖОВТЯКОМ не может быть и речи», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, она имела встречу с Е.ЖОВТЯКОМ на праздновании Дня Независимости 22 августа в городе Богуслав, куда были приглашены все бывшие председатели Киевской ОГА времен независимости Украины.

Как отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, Е.ЖОВТЯК занимается судебным процессом, «и это не мой конфликт с ЖОВТЯКОМ. Я назначена указом Президента председателем Киевской облгосадминистрации и исполняю свои обязанности».

По ее словам, как дальше сложится судьба Е.ЖОВТЯКА – это вопрос суда и дальнейших действий его самого.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ, воссановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Но в этот же день 16 июня Указом Президента на должность председателя Киевской облгосадминистрации была назначена В.УЛЬЯНЧЕНКО.

1 августа Государственная исполнительная служба обязала Президента Украины В.ЮЩЕНКО не позже 10 августа 2006 года издать соответствующий Указ о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности.