Яценюк уже сейчас может назвать первую пятерку своей новой партии

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк намерен публично собрать средства для своего политического проекта, в том числе с помощью SMS.

Так он ответил журналу "Фокус" на вопрос, отказался ли бы он от средств бизнесменов, если бы такие предложили.

"Ну, какой толк Ринату Ахметову меня спонсировать? У него есть Партия регионов, свой электорат, свои обязательства", - сказал Яценюк.

"У него, в конце концов, есть Раиса Богатырева, которая может идти по самостоятельному пути. Зачем ему Арсений Яценюк?", - продолжил спикер.

"Он же не Дед Мороз – деньги раздавать. А я тоже не бедствую и с протянутой рукой не хожу", - добавил он.

По словам Яценюка, "суммы для проведения избирательной кампании называют разные – от 100 млн. до 300 млн.".

"Однако чем больше денег идёт на избирательную кампанию, тем больше их воруют во время этой кампании. Я это как бывший банкир говорю", - отметил спикер.

"Мы соберём деньги публично, в том числе с помощью SMS. А потом опубликуем список всех, кто отправил. Это если люди хотят перемен. Если нет, они могут голосовать за кого угодно, старая палитра партий остаётся", - добавил он.

Спикер назвал слухами информацию о том, что якобы его спонсором будет известный бизнесмен Виктор Пинчук. На замечание, что он вместе с Пинчуком ездит в Давос, осуществляет совместные благотворительные и гуманитарные проекты, Яценюк ответил:

"У нас с Виктором Пинчуком отличные отношения. Поймите правильно, у меня работа была такая. Как же мне не контактировать с людьми, представляющими национальный капитал и владеющими значительными ресурсами?".

"Моя работа была защищать национальный капитал и на посту министра экономики, и министра иностранных дел. Я знаю всех – Ахметова, Гайдука, Таруту, Порошенко и других. Но знать их и брать у них деньги – две большие разницы", - подчеркнул спикер.

Кроме того, Яценюк опроверг информацию о том, что его партия будет строиться на базе Трудовой партии погибшего недавно депутата Михаила Сироты.

Спикер рассказал, что в его новом проекте "будет мало людей, которых вы знаете, поскольку я хочу предложить что-то новое".

"Уже сейчас могу легко сформировать первую пятёрку. Они не были в большой политике, не заседали в парламенте. Это простые люди, которые представляют нас, украинцев, они способны достичь результата и не перебегали из партии в партию. Классический набор патриотов за деньги я тоже исключаю. Но пока никаких имён не назову", - сказал он.

Украинская правда