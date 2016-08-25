Шокин будет судиться с журналистами из-за сюжета о его имениях: они все подтасовали за деньги

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Шокина, журналисты "Схем" подтасовали за деньги факты о якобы его незаконном обогащении.

"Журналисты "Схем" подтасовали все факты за деньги. Они показали мои декларации не те, которые есть в наличии, а показали за 2014 год. Они не показали мое объяснение в ГФС о том, когда и чем я владел каждым из этих состояний, начиная с квартиры на Ярославовом Валу (улица в центре Киева, – ред.), которую я купил в 95 году, мой дом, который я якобы скрыл, я показал в декларации за 2012 год. Когда я шел на должность заместителя генпрокурора, я писал объяснение, каким образом я приобрел этот дом. Они не сказали, что я с 19 февраля 2007 года по 2017 год был на пенсии. Все это скрыли", – сказал Шокин.

Экс-генпрокурор заявил, что будет рад проверке его деклараций сотрудниками НАБУ.

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"Я готов дать все объяснения. Я готов к сотрудничеству. Но все должно быть в рамках закона", – отметил Шокин.

Также бывший глава Генпрокуратуры добавил, что "готовится иск к "Схемам" и он будет очень серьезный".

"Будет иск и уголовное производство по этим людям, которые фальсифицировали факты. Я знаю, кто меня заказал и кто им платит. Мне смешно, когда над зданиями летают дроны, которые хотят что-то найти. Каждый день за мной следят, я это знаю", – резюмировал Шокин.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о наличии у бывшего генпрокурора Виктора Шокина незадекларированных доходов.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что у бывшего генпрокурора Виктора Шокина, которого в марте президент отправил в отставку, была состоятельная гражданская жена и ребенок, которых он не указал в своей декларации.