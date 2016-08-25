Даты саммита Украина-Евросоюз нет, необходимо обеспечить его конкретный результат - источники в ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Совете ЕС. «По состоянию на сегодняшний день никакой даты для саммита нет», - констатировали в Совете.

В то же время, в дипломатических кругах говорят о необходимости обеспечения этого саммита конкретными результатами, которыми, среди прочего, является утверждение решение о предоставлении Украине безвизового режима, а также позиция Евросоюза относительно санкций против России.

Именно из-за необходимости обеспечить конкретный результат саммит Украина-ЕС переносился с мая на сентябрь. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности последствий референдума в Нидерландах по поводу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и референдума в Великобритании. «Да, саммит действительно переносится, но это не связано с реформами. Дело в том, что из-за референдумов невозможно обеспечить конкретные результаты саммита. Поэтому было принято решение событие перенести», - сказал европейский дипломат.

Как известно, по данным ряда СМИ, саммит Украина-ЕС может состояться в октябре-ноябре. Его проведение будет зависеть от договоренностей по безвизовому режиму.

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При этом, как сообщал УНИАН, 23 августа представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что чиновники европейских институтов официально не говорят о конкретных сроках введения безвизового режима с Украиной.

Точицкий прокомментировал информацию брюссельских журналистов о том, что в ЕС ожидают, что Украина и Грузия с 1 января 2017 года получат безвизовый режим. «Я об этом не слышал от чиновников Евросоюза. Как чиновник может о чем-то говорить, если у него нет доклада», - сказал Точицкий. Посол объяснил, что для того, чтобы любой чиновник или дипломат ЕС озвучивал сроки введения безвизового режима, они должны получить для этого соответствующие инструкции. По словам Точицкого, необходимо дождаться процедурного оформления решения о возможном введении безвизового режима для украинцев от Европарламента и Европейского Совета.

22 августа Точицкий заявлял, что ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его введения. Тогда посол напомнил, что Еврокомиссия дала положительное заключение о том, что Украине нужно предоставлять безвизовый режим, и передала этот вывод в Европарламент и Европейский Совет. «Теперь этих два института параллельно работают для того, чтобы сделать общий вывод. Мы предполагаем, что первое чтение заключения Европейского парламента состоится 6 сентября. Мы предполагаем, что Европейский парламент примет решение до конца сентября - начала октября. И, соответственно, Европейский Совет, страны-члены ЕС также будут склонны к тому, что в октябре будет принято также положительное решение», - сказал Точицкий.