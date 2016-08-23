Олланд в поздравлении ко Дню Независимости назвал Украину актером первого плана на мировом уровне

Об этом говорится в его поздравлении президенту Украины Петру Порошенко и украинскому народу с 25-й годовщиной Независимости Украины

«Несмотря на все давление и кризисы, которые постигли ее, Украине удалось укрепить свою независимость и утвердиться в качестве актера первого плана на европейской сцене и мировом уровне. По этому случаю я адресую всему украинскому народу пожелания мира и процветания», - подчеркнул Олланд в поздравлении, которое размещено на сайте президента Украины.

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По словам Олланда, Франция остается на стороне Украины в поисках устойчивой формулы разрешения конфликта на востоке страны. «Вам известно о преданности Франции, а также и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и соблюдению взятых международных обязательств», - сказал президент.

«Франция приветствует уже начатые структурные реформы, а также настроенность украинского руководства на их продолжение и эффективное внедрение», - добавил он.

Олланд пожелал дальнейшего укрепления дружественных и доверительных связей между Украиной и Францией.