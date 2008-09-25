Билозир просит СБУ проверить чартеры Тимошенко

Служба безопасности Украины получила запрос народного депутата Оксаны БИЛОЗИР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о проверке законности полетов премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с использованием чартерных рейсов в Верону и Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Запрос мы получили, и это обращение будет рассмотрено в соответствии с законом о рассмотрении обращений народных депутатов», - сказала она.

В свою очередь, присутствовавшийна пресс-конференции заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО на уточняющий вопрос, проверяло ли СБУ самостоятельно эти полеты, ответил, что Служба безопасности не проверяет этого, поскольку не имеет законных оснований, в частности, нет ни уголовного дела, ни решения суда.