Прогресс в Минских соглашениях нужен в срочном порядке - Меркель
Всем сторонам необходимо в срочном порядке добиться прогресса в выполнении Минских соглашений.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Rhein-Nektar Zeitung, пишет Европейская правда.
"Процесс продолжается. Минские соглашения остаются основой для наших нынешних усилий. Они признаны всеми сторонами", - отметила она.
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"Они способствуют тому, что можно предотвратить еще большее кровопролитие. Однако, это правда, что нам нужно добиться прогресса в срочном порядке", - подчеркнула Меркель.
"Поэтому я буду продолжать работать вместе с президентом Франции, с Украиной и Россией ради мира в Украине", - подчеркнула канцлер Германии.
Напомним, ранее президент Французской Республики Франсуа Олланд подчеркнул, что Российская Федерация и Украина должны выполнить Минские соглашения в кратчайшие сроки.
"Президент Республики призвал воздержаться от любой эскалации, которая затруднит достижение этой цели. В этом контексте он еще раз упомянул об обязательствах Франции и выразил готовность вновь встретиться в Нормандском формате", - процитировали Олланда в посольстве Франции.