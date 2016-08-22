Постпред Украины в ООН: гибридные войны ведутся Россией и против других стран

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

"Кстати, мы планируем где-то осенью, это будет как подготовительный этап к председательству Украины в Совете безопасности ООН, которое будет в феврале следующего года. До конца года мы проведем специальное подготовительное заседание в формате так называемой формулы А и Е, это когда в заседании Совета безопасности может принимать участие и пресса, и неправительственные организации, и эксперты. То есть, не только делегации, которые являются членами ООН или Совета безопасности", - сказал он.

Ельченко уточнил, что темой этого заседания будет «гибридная война», что интересно не только для Украины.

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"Гибридные войны, они ведутся Россией и против других стран, та же Сирия, есть ряд ситуаций на африканском континенте. То есть, там есть о чем поговорить с тем, чтобы выйти, возможно, на какой международно-правовой документ. Да, это займет годы, это не будет быстрая работа, но ее надо будет когда-то начинать", - сказал Ельченко.

Вместе с тем, по его словам, Украине уже не нужно доказывать, что происходит российская агрессия против нашего государства.