Постпред Украины в ООН: гибридные войны ведутся Россией и против других стран
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал проведение до конца года специального подготовительного заседания, посвященного теме гибридной войны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.
"Кстати, мы планируем где-то осенью, это будет как подготовительный этап к председательству Украины в Совете безопасности ООН, которое будет в феврале следующего года. До конца года мы проведем специальное подготовительное заседание в формате так называемой формулы А и Е, это когда в заседании Совета безопасности может принимать участие и пресса, и неправительственные организации, и эксперты. То есть, не только делегации, которые являются членами ООН или Совета безопасности", - сказал он.
Ельченко уточнил, что темой этого заседания будет «гибридная война», что интересно не только для Украины.
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"Гибридные войны, они ведутся Россией и против других стран, та же Сирия, есть ряд ситуаций на африканском континенте. То есть, там есть о чем поговорить с тем, чтобы выйти, возможно, на какой международно-правовой документ. Да, это займет годы, это не будет быстрая работа, но ее надо будет когда-то начинать", - сказал Ельченко.
Вместе с тем, по его словам, Украине уже не нужно доказывать, что происходит российская агрессия против нашего государства.