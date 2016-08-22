Порошенко обвинил Россию в финансировании евроскептиков и радикалов в ряде стран ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественной академии «Украинцы мира – Украине», посвященной украинской диаспоре в мире и 25-й годовщине Независимости Украины.

Обращаясь к представителям диаспоры, президент отметил, что Украине необходима их поддержка.

«В чем же Украина сегодня нуждается в вашей поддержке прежде всего. Оглянемся вокруг нас. Очевиден стремительный рост популярности евроскептических, крайне-правых сил в ряде стран Европейского Союза. Они ставят под сомнение основополагающие европейские ценности, без которых Европа не была бы Европой. И часть этих ультра получает финансовую помощь со стороны Российской Федерации. Пусть это иногда символические, иногда большие деньги, но этот знак очень важен», - сказал он.

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Порошенко также отметил, что многие влиятельные специалисты считают, что во время миграционного кризиса в Европе «не обходилось без руки Москвы, ведь Лубянка еще с советских времен нашпиговала Ближний Восток своей агентурой».

Президент призвал украинцев, живущих в других государствах, отстаивать интересы Родины.

«К власти стремятся и могут прийти силы, которые будут больше прислушиваться к Москве, и стратегия которых неприкрыто заключается во всестороннем умиротворении агрессора. При таких условиях нам с вами, как никогда, следует координировать усилия, противодействовать российской пропаганде во всем мире, расширять круг сторонников и друзей Украины», - подчеркнул президент.