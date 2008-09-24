Ющенко дал интервью «Нью-Йорк Таймс»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью газете «Нью-Йорк Таймс».

Как сообщает пресс-служба Президента, основными темами интервью стали европейская и евроатлантическая интеграция Украины, а также позиция нашего государства относительно событий вокруг Грузии.

Интервью провела корреспондент издания Кэрол ДЖИАКОМО, которая специализируется на освещении международных событий и вопросов внешней политики.

«Нью-Йорк Таймс» была основана в 1851 году и на сегодняшний день является одной из трех самых влиятельных и рейтинговых газет США с ежедневным тиражом свыше 1 миллиона экземпляров. По воскресеньям издание выходит в формате журнала «Нью-Йорк Таймс Мегезин» тиражом 1,75 млн. прим. Корпункты газеты работают в 28 странах мира.