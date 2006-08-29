ЦИК разрешила депутату от ”Нашей Украины” побыть киевским мэром

Центральная избирательная комиссия продлила для Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом Украины до 1 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии на основании обращения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ вчера направил в ЦИК заявление с просьбой продлить срок регистрации, а также предоставил дополнительные документы, свидетельствующие об уважительной причине для такой просьбы – еще не закончились судебные разбирательства по результатам выборов мэра Киева», - сказал представитель пресс-службы.

В соответствии с законодательством Украины, депутатскую вакансию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО до 1 декабря не может занять ни один из кандидатов в депутаты, который следует сразу за Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в списке избирательного блока «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, ЦИК в мае продлила для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом до 1 сентября на основании его заявления.

Вместе с тем сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен оставаться на посту Киевского городского головы весь отведенный законодательством срок - до 2011 года.