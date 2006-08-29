Черновецкий будет править Киевом до 2011 года

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что будет оставаться на этом посту весь отведенный законодательством срок - до 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По словам Д.БАССА, мер Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет: «То, что я делаю в должности столичного мэра - мои решения, встречи и поездки - все это в интересах Киева. С полной ответственностью хочу заверить киевлян: ни при каких условиях я не оставлю их один на один с их проблемами. И буду оставаться городским председателем весь отведенный законодательством срок – до 2011 года».

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 26 марта в 2006 г. победил на выборах Киевского городского председателя, а также был избран народным депутатом Украины от блока "Наша Украина" (№29 в списке).

17 мая Центральная избирательная комиссия продлила для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом Украины до 1 сентября.