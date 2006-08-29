Винский поставит перед съездом СПУ вопрос об отставке Мороза

Народный депутат, член СПУ Иосиф ВИНСКИЙ планирует поставить перед съездом Социалистической партии Украины вопрос о замене Александра МОРОЗА в должности председателя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

И.ВИНСКИЙ сообщил, что заключительный этап съезда Социалистической партии Украины состоится 30 сентября. По его словам, он поставит перед съездом ключевой вопрос – или остается Соцпартия социалистической партией, или она «превращается в «шестерку», которая обслуживает донецкий клан». «Это будет мой ключевой вопрос», - сказал он.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, при подписании коалиционного соглашения с Партией регионов и КПУ социалисты нарушили как минимум десять позиций программы своей партии.

Также, по его словам, был нарушен ключевой канон партии – борьба с кланами и олигархами, а также построение демократического общества. Он подчеркнул, что антикризисная коалиция воплощать в жизнь эти каноны не может.

Съезд СПУ, по словам И.ВИНСКОГО, должен дать ключевой ответ на вопрос, остается ли партия в левоцентристском спектре или же она перерождается во что-то другое, и тогда, по его мнению, в Украине не остается партии такого направления. По его словам, тогда придется придумывать что-то другое.

Он также отметил, что сегодня партия идет путем СДПУ(о), превращаясь в нее, «а судьба СДПУ(о) вам известна».

И.ВИНСКИЙ также подтвердил свое намерение поставить перед однопартийцами вопрос о замене руководства партии. Он отметил, что на политсовете партии выступал уже по этому поводу. «Когда я подавал в отставку (с должности первого секретаря Политсовета СПУ – УНИАН), я выступил на Политсовете и сказал откровенно. Поскольку МОРОЗ изменил принципиальным политическим установкам, базису партии, я считал бы целесообразным, чтобы он также подал в отставку», - сказал он.

Вместе с тем, И.ВИНСКИЙ выразил убеждение, что А.МОРОЗ останется в своей должности, поскольку у него до сих пор сохраняются сильные позиции в партии.

Как заявил И.ВИНСКИЙ, он принципиально не ведет переговоров ни с кем из членов Соцпартии. По его убеждению, каждый человек должен принимать решение самостоятельно. «Авторитет МОРОЗА высок и МОРОЗ останется. Скорее всего, это будет просто моя позиция», - сказал он и отверг возможность избрания его руководителем партии. И.ВИНСКИЙ отметил, что в данной ситуации его кандидатура является очень контрверсионной и вряд ли подойдет.

Он еще раз объяснил свою позицию в отношении А.МОРОЗА, отметив, что лично против него ничего не имел, и считал, что он мог бы быть хорошим председателем Верховной Рады. В то же время И.ВИНСКИЙ понимает, что избрание А.МОРОЗА председателем ВР является “мостиком возвращения донецкого клана к власти”. По его мнению, избрание лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра - это лишь первый шаг, вторым будет избрание В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, а Рината АХМЕТОВА – премьер-министром.

Говоря о перспективах создания новой партии левоцентристского направления, И.ВИНСКИЙ отметил, что сначала он хочет “пройти свою дорогу до конца” в Социалистической партии, поскольку посвятил ей 15 лет, а затем уже будет определяться.

Он также сообщил, что на сегодняшний день у него есть много предложений, в том числе – возглавить одну из действующих партий.