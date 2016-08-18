Минюст РФ рассматривает запрос Украины относительно допроса Януковича по видеосвязи

Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В Минюсте РФ отметили, что в своем запросе Святошинский районный суд Киева ссылается на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

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Напомним, Министерство юстиции Украины повторно направило российскому Минюсту запрос на видеодопрос бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Революции Достоинства, а также в совершении ряда экономических преступлений.

21 февраля 2014 года Янукович и сбежал в Россию. В экстрадиции РФ отказала, поэтому ГПУ собиралась провести допрос экс-президента путем видеоконференции.