Луценко пожалел бабульку без коровы и пацана без мобилки

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о необходимости отмены нормы закона, который предусматривает непривлечение к уголовной ответственности человека, совершившего кражу имущества на сумму меньше минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Полтаве на расширенном заседании коллегии МВД с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Украли у бабушки корову – нет уголовного дела, украли у девушки велосипед – нет уголовного дела, у пацана мобилку – нет уголовного дела. У людей создается впечатление, что милиция преднамеренно не хочет возбуждать их. А причина в том, что один депутат (бывший председатель облпотребсоюза) решил, что кража на сумму меньше минимальной зарплаты, не является преступлением», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, соответствующий законопроект, разработанный МВД, уже находится на рассмотрении в парламенте.

Справка: на данный момент, по данным Урядового портала, минимальная заработная плата в Украине составляет 420 гривень.