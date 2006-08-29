Почему выжидает единственный совместитель в правительстве?

Регламентному комитету Верховной Рады Украины не известны мотивы министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, который, вопреки Конституции Украины, не подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом в интервью телеканалу НТН сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Украины Вячеслав КОВАЛЬ.

Министр юстиции остается единственным совместителем в правительстве. Отведенный Конституцией срок, на протяжении которого Р.ЗВАРИЧ должен был определиться с местом работы, истек 25 августа.

„На сегодняшний день, насколько мне известно, один министр юстиции не подал заявление – ЗВАРИЧ. Мотивы, которыми руководствуется ЗВАРИЧ, - я их не знаю, они мне не известны. Чего-то он ожидает», - отметил В.КОВАЛЬ.

Регламентный комитет Верховной Рады уже на следующей неделе может применить к Р.ЗВАРИЧУ карательные санкции, в частности, рекомендовать председателю Верховной Рады через суд лишить Р.ЗВАРИЧА депутатства, если он не напишет заявления о сложении депутатских полномочий.

Р.ЗВАРИЧ был избран в парламент по списку блока “Наша Украина”. 4 августа 2006 года он был назначен на должность министра юстиции.

7 августа Р.ЗВАРИЧ заявил, что в сентябре окончательно определится, будет ли работать в правительстве. «Я определюсь тогда, когда будет принято решение относительно создания широкой коалиции», - сказал министр. По словам Р.ЗВАРИЧА, если «Наша Украина» войдет в коалицию, он останется в должности министра. В противном случае – вернется в парламент.

Согласно статье 78 Конституции Украины, народные депутаты не могут совмещать депутатский мандат с другими видами деятельности. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, народный депутат в двадцатидневной срок со дня возникновения таких обстоятельств прекращает такую деятельность либо подает личное заявление о сложении полномочий народного депутата.

Статьей 7 Закона «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности» предусматривается, что акт о назначении депутата министром утрачивает силу, если полномочия народного депутата не прекращены в установленном законом порядке.