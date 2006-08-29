У Януковича все-таки есть один вопрос к российским партнерам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поставки природного газа в Украину будут стабильными.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью российскому телеканалу в программе «Вести 24».

«Мы провели сейчас уже серию переговоров, в результате которых мы уверены в том, что, прежде всего, поставки газа в Украину будут стабильные. Цена на газ будет прогнозируема, то есть она будет расчетной и, на наш взгляд, она уже в этом году не будет меняться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Однако премьер-министр Украины предположил, что при поставках природного газа в 2007 году возможно «незначительное увеличение цены на газ, но в параметрах, соответствующих рыночным тенденциям». «Украина уже 15 лет как пошла по пути рыночных преобразований, поэтому мы никаких исключений для себя не делаем», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам В.ЯНУКОВИЧА, у украинской стороны есть вопросы к российским партнерам, которые «относятся к корректности взаимных отношений». «Мы бы хотели, чтобы наши совместные действия всегда были предсказуемы и чтобы они были прозрачными. То есть и формирование цены, и предсказуемость рынка, - это и баланс рынка, и ценовая политика. Она была понятной и прозрачной. Других вопросов у нас нет», - пояснил премьер-министр Украины.

Глава украинского правительства также высказал заинтересованность в активизации двухсторонних контактов для развития и укрепления российско-украинских отношений. «Мы сейчас в самый короткий период времени на уровне подкомиссий правительств Украины и России отработаем все направления. В самое ближайшее время - это октябрь-ноябрь месяцы - мы проведем межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству», - сообщил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сразу после этого Президентам двух стран будет направлено предложение по поводу проведения заседания межгосударственной комиссии. «Эта комиссия уже будет иметь возможность для рассмотрения и принятия решений по наиболее крупным межгосударственным вопросам», - считает премьер-министр Украины.