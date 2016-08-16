Прокуратура Крыма начала расследование в отношении присвоения имущества на полуострове

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что представителями российской оккупационной власти на территории аннексированного полуострова Крым незаконно присвоено имущество, земельные участки, административные здания, вооружение, материальные ценности, оргтехника и офисное оборудование Главного управления Министерства внутренних дел Украины и его подразделений, в частности Государственной автомобильной инспекции, территориальных, линейных и других подразделений органов внутренних дел, воинских частей внутренних войск, чем государству причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по предварительным подсчетам сумма ущерба составляет более миллиарда гривень.

"На основании полученных сведений прокуратурой автономии начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах). За совершение указанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.