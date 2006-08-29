Руслана повредила руку, испугавшись акул

Народные депутаты возвращаются из отпусков. Бютовец Андрей Шевченко успел побывать в Крыму и на Кубе. Вместе с друзьями он намотал более тысячи километров на джипах, взятых напрокат, и увидел кубинскую жизнь изнутри. Депутат посетил гаванские ресторанчики, где бывал Хемингуэй, гладил игуан. Выпил и за здоровье Фиделя Кастро ( 80-летие его как раз отмечали на Кубе).

"Нашеукраинка" Руслана соединяла "красивое и полезное". "Я ездила в Германию на чемпионат мира, на "Славянский базар" в Беларусь, еще в Латвию, Турцию, на Майями и в Нью-Йорк", - рассказала газете "Сегодня" певица. На пляже во Флориде она повредила руку, катаясь на скутере. Руслана увидела в воде акул и, испугавшись, не справилась с управлением. Волна выбросила ее из скутера, после чего она упала на него. В итоге - трещина кости. Загорала депутатка в стрингах. Похудела на 3 килограмма.

Социалист Иосиф Винский отдыхал в "Нижней Ореанде" сам. Ему делали два вида массажа, после него он по 5 км плавал в море. Пил по 100 граммов водки ежедневно. "Это такое внутреннее растирание", - смеется депутат.

По материалам газеты "Сегодня"