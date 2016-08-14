Система электронного декларирования завтра не заработает – Савченко

Система электронного декларирования для чиновников с завтрашнего дня, как планировалось, не заработает. Дело в том, что сегодня не будет выдан необходимый для ее запуска сертификат. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат Надежда Савченко.

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"В нашей стране не заработает то, что есть реально для народа. Так уж у нас построено", - заявила депутат.

"Сертификат сегодня не предоставят, это они сказали окончательно, завтра это не заработает. Не знаю, что будет в дальнейшем. Нужно будет выходить на ВР, принимать законы, как то за это бороться, так же само гражданскому обществу, потому что это один из важных факторов для вступления нас и получения нами Шенгенской визы. Нам нужно показать Европе не имитацию борьбы с коррупцией, а реальные результаты. У меня нет миллионов, которые я хочу скрыть, а тот, у которого они есть при власти, будет делать все, чтобы эта система борьбы с коррупцией в Украине не состоялась", - рассказала Савченко.

При этом ранее в НАПК заявили, что электронное декларированиев любом случае заработает с 15 августа.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Госспецсвязи не предоставила аттестат соответствия системе защиты информации для электронного декларирования.

В сообщении отмечалось, что это было непростое решение, но система защиты информации не соответствует нормативным документам. Кроме того, Госспецсвязи не передали акты завершения опытной эксплуатации, завершения работ по созданию системы защиты и ее протокол предварительных испытаний, что может свидетельствовать о том, что система недоработана.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявлял, что электронное декларирование активов украинских чиновников стартует с 15 августа 2016 года без задержки.