Евгений Жовтяк заступился за судебного исполнителя

Во вторник, 29 августа, Киево-Святошинский районный суд начнет рассмотрение жалобы Министерства юстиции Украины на действия государственного исполнителя в связи с исполнением решения этого же суда о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской областной государственной администрации.

В связи с чем Е.ЖОВТЯК обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. В нем он отмечает, что действия Минюста, который решил в суде обжаловать действия государственного исполнителя при его восстановлении в должности столичного губернатора, идут глубоко в разрез с изданным два месяца назад Указом Президента «О Национальном плане действий по обеспечению надлежащего исполнения решений судов» ( Указ был подписан В.ЮЩЕНКО 27 июня этого года - УНИАН).

Обращаясь к Президенту, Е.ЖОВТЯК пишет: «Вместо того, чтобы посоветовать Вам исполнить постановление суда от 16 июня 2006 года о восстановлении меня в должности председателя Киевской областной государственной администрации и этим подтвердить Вашу преданность идее построения правового государства Украина, Ваши представители в судебном процессе прибегают к шагам, откровенно направленным на промедление с исполнением постановления суда, что противоречит и духу Конституции Украины, и выданному Вами же Указу. В частности, приводит пример Е.ЖОВТЯК, очередным затягиванием „надлежащего исполнения решения суда” является жалоба Вашего представителя на действия государственного исполнителя от 11 августа 2006 года».

"Признавая, что постановление Киево-Святошинского районного суда от 16 июня 2006 года и выданный для его исполнения исполнительный лист, содержат требование о восстановлении меня на работе в должности председателя Киевской ОГА, представители Министерства в своей жалобе, однако, настаивают, что «резолютивная часть указанного решения не содержит обязательства Президента Украины ЮЩЕНКО В.А. издать соответствующий Указ Президента Украины", пишет Е.ЖОВТЯК. Соответственно, продолжает он, они приходят к выводу, что «требование государственного исполнителя, направленное к Президенту Украины ЮЩЕНКО В.А. относительно издания в срок до 10.08.2006 г. Указа Президента Украины и предоставления копии этого Указа в тот же срок, является незаконным».

В связи с чем, Е.ЖОВТЯК приводит прямую цитату из Закона Украины «Об исполнительном производстве», часть 1 статьи 77 которого указывает: «решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника исполняется немедленно. Исполнение решения считается завершенным с момента фактического допуска указанного работника к исполнению предыдущих обязанностей на основании соответствующего акта органа, который принял незаконное решение об увольнении или переводе работника».

«Часть 3 статьи 106 Конституции Украины провозглашает, что Президент Украины на основании и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению на территории Украины, как и судебные решения, которые принимаются именем Украины (ч.5 ст. 124). Другой формы реализации властных полномочий Президента Украины Конституция Украины не определяет», - напоминает Е.ЖОВТЯК.

Таким образом, считает Е.ЖОВТЯК, представители Минюста, выступая от его имени в судах, грубо игнорируют нормы Конституции Украины, согласно которым Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина (ст. 102) и искажают представление о его отношении к Конституции Украины и ее законам.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ Президента Украины от 24 мая, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда было открыто 21 июня. 1 августа Государственная исполнительная служба обязала Президента Украины В.ЮЩЕНКО не позже 10 августа 2006 года издать соответствующий Указ.