Грузия и Украина могут стать членами НАТО - Схеффер

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявил, что Украина и Грузия остаются кандидатами на членство в Альянсе, несмотря на возражения России, а также конфликт вокруг сепаратистских регионов Грузии.

В интервью Би-Би-СиЯ.СХЕФФЕР отметил, что произошедшие в августе события (российско-грузинская война - УНИАН), не заставят руководство НАТО отступиться от собственного решения об интеграции Украины и Грузии в Альянс, если они будут соответствовать критериям членства.

«Это было четкое решение, принятое главами государств и правительств стран - членов НАТО на апрельском саммите в Бухаресте. Грузия и Украина могут в будущем стать членами НАТО, если, разумеется, выполнят все для этого требования, и если они этого будут желать. В настоящее время мы двигаемся по этой пост-бухарестской траектории, и кризис в августе не заставит нас сойти с этого пути», - сказал генсек Альянса.

Я.СХЕФФЕР также отметил необходимость дальнейшего диалога между НАТО и Россией, несмотря на нынешнее охлаждение в их отношениях.