Совершено нападение на члена ЦИК
17:22, 28 августа 2006Политика
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Пострадавший просит предоставить ему личную охрану
23 августа было совершено нападение на члена Центральной избирательной комиссии Игоря КАЧУРА.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.
В результате преступления И.КАЧУР получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. В настоящее время он находится на стационарном лечении. И.КАЧУР обратился в правоохранительные органы с заявлением об угрозе убийства и предоставления ему личной охраны.
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