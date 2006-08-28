Совершено нападение на члена ЦИК

23 августа было совершено нападение на члена Центральной избирательной комиссии Игоря КАЧУРА.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК.

В результате преступления И.КАЧУР получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. В настоящее время он находится на стационарном лечении. И.КАЧУР обратился в правоохранительные органы с заявлением об угрозе убийства и предоставления ему личной охраны.