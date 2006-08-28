Мороз: быть ни в коалиции, ни в оппозиции тоже не запрещается

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ остается сторонником создания широкой коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.МОРОЗ отметил, что сейчас не проходят по этому вопросу переговоры, «поскольку мало депутатов».

В то же время он остается сторонником расширения коалиции. «И очевидно этот вопрос будет решаться, в какой форме, в какой конфигурации - увидим в ближайшее время», - сказал А.МОРОЗ.

При этом председатель ВР отметил, что спокоен, если даже этого не произойдет, поскольку коалиция существует, правительство сформировано, программа Кабинета министров готовится, а проект бюджета будет подан в парламент до 15 сентября. «Я думаю, что уже в процессе работы над ним будет выстраиваться и необходимость расширения коалиции, либо позиционирование депутатов в оппозиции, либо в коалиции. Я не исключаю, что может кто-то из депутатов захочет быть не в оппозиции, не в коалиции - это тоже не запрещается», - отметил А.МОРОЗ.