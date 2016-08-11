У Меркель увидели "определенную угрозу" в ситуации вокруг Крыма

Об этом сообщает Немецкая Волна.

"Независимых подтверждений относительно заявленных Россией инцидентов до сих пор нет, поэтому неизвестно, что там на самом деле произошло. Единственное, что нам известно, это тот факт, что сейчас существует определенная угроза", - сказал он.

По его словам, в Берлине и так "очень обеспокоены" из-за обострения ситуации на Донбассе, где чуть ли не ежедневно есть сообщения о новых жертвах и столкновения. Поэтому, по его мнению, последние события, в том числе и объявление Киевом повышенной боевой готовности, есть ничто иное, как "дополнительные шаги в сторону эскалации".

В то же время, по мнению Эрлера, не менее обеспокоенность Берлина вызывает также нежелание России проводить дальнейшие переговоры по политическому решению ситуации в Донбассе. Об этом, по мнению Эрлера, свидетельствуют действия российского президента.

В частности, Эрлер обратил внимание, что Путин, ссылаясь на события в Крыму, решил не проводить встречу лидеров "нормандской четверки", о которой даже не было окончательной договоренности.

"Это еще раз доказывает, что российская сторона не имеет особой заинтересованности в дальнейшем политическом процессе", - подчеркнул уполномоченный правительства ФРГ.

"Это нас удивляет и беспокоит", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня, 11 августа, президент Украины поручил привести в усиленную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.