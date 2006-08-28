Партия регионов предлагает расширить полномочия местных советов

Фракция Партии регионов в Верховной Раде предлагает парламенту разрешить районным и областным советам избирать своих председателей и формировать постоянные комиссии без участия руководителей территориальных избирательных комиссий в случае, если последние саботируют этот процесс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, соответствующий законопроект, инициированный депутатами фракции Олегом ЦАРЁВЫМ и Николаем ЯНКОВСКИМ, зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, депутаты инициируют внесение изменений в Закон Украины о “Местном самоуправлении в Украине”.

Законопроект направлен на то, чтобы предоставить новоизбранным депутатам районных и областных советов право формировать органы местного самоуправления вопреки противодействию председателей ТИК. Проект закона предусматривает предоставление депутатам районных и областных советов право избирать из своего состава председательствующего и самостоятельно продолжать процедуру избрания председателей в случае, когда они не избраны на протяжении двух недель.

Свою инициативу О.ЦАРЁВ и Н.ЯНКОВСКИЙ объясняют тем, что председатели ТИК иногда саботируют проведение первых сессий местных советов и парализуют работу органов местного самоуправления.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом Украины о “Местном самоуправлении в Украине” первую сессию районных и областных советов созывают и ведут председатели соответствующих ТИК.