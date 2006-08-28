Мороз хочет изменить человека кардинально

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что в ближайшие три года политическая ситуация в стране будет развиваться спокойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал, выступая на августовской конференции руководителей учебных заведений Киевской области, которая проходит в Белой Церкви.

А.МОРОЗ подчеркнул, что украинская власть имеет возможность по крайней мере 3,5 года поработать в спокойной политической обстановке. По его словам, это время необходимо использовать для решения неотложных проблем общества. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить системные положительные изменения в жизни людей.

В связи с чем А.МОРОЗ высказался за перестройку работы власти в целом. «А поскольку мы работаем в статусе парламентско-президентской формы правления, нужно законодательно закрепить направления деятельности власти в экономике, энергетике… и тому подобное, поскольку это является основой социальной сферы», - сказал председатель ВР.

А.МОРОЗ выразил убеждение, что в этом году будет завершен второй этап политической реформы, что позволит существенно повысить роль местного самоуправления. «Мы должны изменить не просто систему власти, а изменить человека, который бы сам формировал власть и не покупался за 20 гривен», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что необходимо сделать так, чтобы каждый человек осознавал свою роль и значение в процессе формирования власти.

Кроме того, в ходе своего выступления А.МОРОЗ высказался за проведение экономических реформ, среди прочего он назвал ценовую реформу и реформу заработной платы. «Масштабы цен и зарплаты необходимо перестроить», - сказал А.МОРОЗ, подчеркнув, что каждый человек должен иметь достойную зарплату и иметь возможность купить необходимые товары.

А.МОРОЗ выразил готовность коалиции и нового правительства действовать согласованно для улучшения жизни людей.