Ухудшатся ли отношения Украины и Польши при правительстве Януковича

С приходом в Украину нового правительства во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в польском правительстве не прогнозируют ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Об этом рассказал в интервью журналу «Профиль» лидер правопопулистской партии «Самооборона», вице-премьер-министр Польши Анжей ЛЕППЕР, который на днях побывал с визитом в Киеве.

«Я думаю, что никаких трудностей не будет. И президент Лех КАЧИНСКИЙ, и премьер Ярослав КАЧИНСКИЙ, и партии, которые входят в правящую коалицию в Польше, выступают за самые добрососедские отношения с Украиной», - сказал А.ЛЕППЕР.

«Демократия предполагает, что люди выбирают, и они выбрали тех, кого выбрали. Коалиция в Украине создана такая, как есть. Безусловно, это вызвало удивление многих. Но вспомним, не было ли удивления, что в Польше была создана коалиция между партиями «Право и справедливость», «Самооборона» и «Лига польских семей»? Если бы еще год назад кто-то сказал, что возникнет такая коалиция, то люди хватались бы за головы, да и сами лидеры партии «Право и справедливость» уверяли, что это невозможно. Хотя я год назад сказал им в Сейме РП: «Вы обречены на коалицию с «Самообороной». А они смеялись в ответ. Сейчас признают, что я был прав. Это выбор народа и выбор партий. И Польша не намерена вмешиваться в любые внутренние дела Украины», - отметил А.ЛЕППЕР.

Относительно прогнозов польской прессы, что после возвращения ЯНУКОВИЧА во власть отношения Польши с Украиной, скорее всего, ухудшатся, А.ЛЕППЕР сказал: «Это могут быть только спекуляции прессы».

Он добавил, что «внешняя политика находится в руках Президента ЮЩЕНКО, его представители в правительстве отвечают за этот блок, никто из этих министров не принадлежит к Партии регионов. И Украина стремится к тому, чтобы быть членом Евросоюза. В этом вопросе Украину поддерживает Польша. В то же время, что касается НАТО, - я не высказываюсь на эту тему, потому что я лично не поддерживал бы этого шага. Это выбор Украины. Относительно вступления Украины в ЕС я решительно «за». А относительно НАТО - это выбор Украины».

Относительно имиджа Украины после создания правящей коалиции А.ЛЕПЕР отметил: «На образ Украины в мире очень сильно влияют средства массовой информации. Если они все время подчеркивают происхождение ЯНУКОВИЧА, его стремление к сближению с Россией, то это не способствует созданию наилучшего имиджа. В то же время, должен победить здравый смысл и в самой Украине: в интересах Украины иметь хорошие отношения как с Россией, своим соседом, так и с Европой, с которой вашу страну многое объединяет».

Говоря о том, займет ли новое украинское правительство пророссийскую позицию, польский политик обратил внимание, что «прошло всего несколько недель с момента его создания. И даже эти два визита премьера ЯНУКОВИЧА в Россию не свидетельствуют еще о том, что он возьмет курс типично пророссийский. Хотя, действительно, Украина зависит от российских энергоносителей, и если Россия хочет резко повысить цены на них… Я не удивляюсь, что украинский премьер старается наладить хорошие взаимоотношения с Москвой, чтобы цена газа не слишком пошла вверх, потому что, если цена пойдет вверх, это все почувствуют». (Как известно первый заграничный визит премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ осуществил в Россию – на неформальный самит ЕврАзЭС, после чего через несколько дней он осуществил еще один «частный» визит в Москву – УНИАН).

«Сегодня в глобальной политике, учитывая то, что происходит в мире, в том числе и борьба с терроризмом, политика должна быть дружественной не только с Украиной, но и с Россией, с Беларусью. Польша должна закопать топор войны и прекратить антироссийскую и антибелорусскую фобию… мы не должны сильно вмешиваться во внутренние дела других стран, поскольку, если кто-то вмешивается в наши дела, то мы тоже плохо это воспринимаем», - отметил А.ЛЕППЕР.

Справка УНИАН. На парламентских выборах 2005 года в Польше правоконсервативная партия «Право и справедливость» обещала избирателям создать коалицию с правыми либералами из «Гражданской платформы». «Право и справедливость» получила первое место, «Гражданская платформа» - второе. Но представители этих же сил были соперниками во втором туре президентских выборов в прошлом году. Президентские выборы выиграл Л.КАЧИНСКИЙ — брат-близнец лидера партии «Право и справедливость». А задекларированная коалиция так и не была создана. Сформированное в итоге партией «Право и справедливость» правительство меньшинства оказалось неэффективным из-за отсутствия поддержки в парламенте. И оказавшись перед выбором - роспуск парламента или договоренности с крайне правыми популистами из «Самообороны» и правыми националистами из «Лиги польских семей», братья КАЧИНСКИЕ выбрали второй путь: сначала был подписан стабилизационный пакт, а в мае 2006 года создана коалиция, и представители трех сил вошли в состав правительства. Пост премьера сейчас занимает лидер партии «Право и справедливость» Я.КАЧИНСКИЙ.