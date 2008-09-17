Тимошенко говорит, что не будет со "стадом баранов" в пропасть прыгать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена подавать в отставку, поскольку фракция БЮТ не выходила из состава демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В коалиционном соглашении действительно есть такой пункт, в соответствии с которым все подают в отставку. Но, во-первых, коалиция не распалась, а из нее в одностороннем порядке вышел Президент с частью своей команды, которая изменила демократической коалиции», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр обратилась к фракции «Наша Украина – Народная самооборона» с просьбой обнародовать списки народных депутатов, которые поддержали выход своей фракции из состава демократической коалиции. «Никто не знает этих «героев» и никто не знает фамилий настоящих патриотов, политиков-демократов, которые не поставили свою подпись под этим разрушительным для страны решением», - пояснила она.

«Правительство и я, как премьер-министр, не относимся к стае баранов, в которой принято: если один баран прыгнул в пропасть, то все остальные прыгают за ним. Мы не будем прыгать в пропасть, а будем удерживать стабильность в стране на очень высоком уровне», - подчеркнула премьер-министр.

По ее мнению, после такого шага Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уничтожил практически все: веру людей в идеалы Помаранчевого Майдана, веру людей в самого Президента и его политическую команду.

«К сожалению, этот человек, Президент страны, в истории оставляет после себя только черепки от «помаранчевых» обещаний, от демократических коалиций, от своих собственных команд и даже от своих ближайших друзей, да и от своего рейтинга доверия. Я думаю, что потомкам будет что раскопать – черепков достаточно», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Арсений ЯЦЕНЮК подал в отставку с должности председателя Верховной Рады Украины.

Комментируя это событие, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что это решение спикера стало для БЮТ неожиданностью.

В то же время А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что БЮТ не собирается следовать примеру А.ЯЦЕНЮКА и рекомендовать Ю.ТИМОШЕНКО уйти в отставку с должности главы правительства.