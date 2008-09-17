Ющенко знает, почему тормозится оформление союза БЮТ с ПР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что торможение создания союза Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов вызвано отсутствием общественного согласия на такое объединение.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил в интервью газете "The Washington Times".

Основными темами разговора стали предстоящий визит Президента Украины в Соединенные Штаты Америки, перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины и отношения с Россией после событий в Грузии, а также внутриполитическая ситуация в Украине.

Отвечая на вопрос о цели визита в США, В.ЮЩЕНКО сообщил, что планирует принять участие в 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где ожидается рассмотрение инициированного Украиной совместно с группой других государств проекта резолюции по Голодомору 1932–1933 годов. Также будет проведен ряд двусторонних встреч, в том числе украинско-американские переговоры на высшем уровне, предметом которых будут вопросы стратегического сотрудничества Украины и США: безопасность, энергетика, в том числе совместные проекты в ядерной энергетике, торговое и инвестиционное сотрудничество. Кроме этого, планируется обмен мнениями относительно ситуации в некоторых регионах мира.

Президент также прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Украине. «Очень важно, чтобы мы, независимо от обстоятельств, были верны одному – нашим демократическим ценностям», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он вновь отметил, что фактически сформированная коалиция носит неестественный характер и основывается на договоренностях о распределении должностей в центральной и региональной власти. При этом Президент выразил убеждение, что переговорный процесс о юридическом оформлении этой коалиции тормозится тем, что его участники осознают – «нет общественного акцепта на такой союз».