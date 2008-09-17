Ющенко уверен, что Россия осуществляет свой сценарий в Крыму

Президент Украины Виктор Ющенко обвинил Российскую Федерацию в стремлении дестабилизировать обстановку на Украине через поддержку крымских сепаратистов. "Без сомнений, подобный сценарий существует", - подчеркнул В.Ющенко в интервью Associated Press.

По мнению президента Украины, Россия была заинтересована в том, чтобы вызвать "внутреннюю нестабильность" в государстве.

"Украина - слишком большая и сильная страна, чтобы уступить перед угрозами России или повторить войну в Грузии", - считает он. На вопрос журналистов о том, повторится ли "грузинский сценарий" на Украине, В.Ющенко ответил отрицательно.

РБК