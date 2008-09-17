Ющенко уверен, что Россия осуществляет свой сценарий в Крыму
09:07, 17 сентября 2008Политика
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Грузинского варианта не будет
Президент Украины Виктор Ющенко обвинил Российскую Федерацию в стремлении дестабилизировать обстановку на Украине через поддержку крымских сепаратистов. "Без сомнений, подобный сценарий существует", - подчеркнул В.Ющенко в интервью Associated Press.
По мнению президента Украины, Россия была заинтересована в том, чтобы вызвать "внутреннюю нестабильность" в государстве.
"Украина - слишком большая и сильная страна, чтобы уступить перед угрозами России или повторить войну в Грузии", - считает он. На вопрос журналистов о том, повторится ли "грузинский сценарий" на Украине, В.Ющенко ответил отрицательно.
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