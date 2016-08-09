Савченко намерена ночевать под АП с матерями плененных на Донбассе украинских бойцов

Об этом она сказала в эфире телеканала 112 Украина.

"Вернувшись сейчас от матерей военнопленных, из которых остались некоторые мамы голодать и стоять под АП... Они хотели сегодня развернуть палатку, чтобы остаться на ночь. Им это запретили сделать... Матери остались ни с чем. Сейчас я еду на ночь туда. Беру свою машину, сестры машину, машину помощников, ставим и будем там ночевать с мамами. Вот такой рабочий день народного депутата", - заявила Савченко.

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Савченко подчеркнула, что в дальнейшем будет предоставлять матерям пленных бойцов поддержку. "Мы им окажем всяческую поддержку. Я буду стоять с ними по ночам. Днем я буду работать", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко начала бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских заложников, удерживаемых на оккупированном Донбассе и в России.

Также, она призвала родственников пленных ехать в Киев и организовывать акции протеста. "Выходите на Банковую, требуйте встречи и отчета от президента Украины как гаранта Конституции и прав и свобод человека, как от главнокомандующего, который посылал на смерть ваших детей, а не своих собственных", - подчеркнула Савченко.