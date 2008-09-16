В Харькове открыта фотовыставка "УПА. История непокоренных"

Сегодня в Харькове в помещении Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины открыта фотовыставка «Украинская Повстанческая Армия. История непокоренных», которая является совместным проектом Службы безопасности Украины и Центра исследований освободительного движения при содействии Украинского института национальной памяти.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, экспозиция будет работать ежедневно с 16 до 26 сентября с 10.00 до 17.00 в помещении Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (пр. Московский, 75). Вход свободный.

Харьковская область стала первым регионом, в котором экспонируется эта фотовыставка, впоследствии с ней смогут ознакомиться жители всех областей Украины.

Выставку открыли советник председателя СБУ, руководитель архивного отдела Украинского института национальной памяти Владимир ВЯТРОВИЧ, начальник Управления СБУ в Харьковской области генерал-майор Александр ПОЛКОВНИЧЕНКО, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Ярослав ЮЩЕНКО. Также на открытии присутствовали другие представители органов власти и управления, руководители общественных организаций, студенты.

Выставка разработана на основе материалов Отраслевого государственного архива СБУ и архива Центра исследований освободительного движения с целью показать целостную картину зарождения и функционирования УПА, ее целей и методов борьбы за украинскую государственность.

В.ВЯТРОВИЧ провел первую экскурсию для посетителей выставки и журналистов. «Мы очень рады, что в этот раз выставка презентована в Харькове, городе, где учится много студентов. Ведь наша выставка адресована прежде всего молодежи, которая открывает для себя неизвестные страницы украинской истории», – сказал руководитель архивного отдела Украинского института национальной памяти.

В свою очередь, А.ПОЛКОВНИЧЕНКО обратил внимание присутствующих на уникальность фотовыставки. Он отметил, что здесь демонстрируются фотографии и документы, которые на протяжении нескольких десятилетий скрывались в архивах НКВД-КГБ, и которые являются убедительным источником объективной информации об УПА.

Один из посетителей выставки, местный житель, узнал на одном из стендов фото своей матери, которая принимала участие в повстанческом движении на Волыни в 1940-х годах.

Я.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что эту экспозицию «посетит каждый из харьковчан, кто неравнодушен сердцем к истории собственного народа».