Ющенко: высшая школа должна говорить одним голосом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал ректоров высших учебных заведений консолидироваться вокруг темы развития высшего образования в Украине.

«Высшая школа должна научиться говорить одним голосом», – сказал Президент, завершая совещание с ректорами, которое было посвящено обеспечению доступа к качественному высшему образованию.

«Нам нужно быть мобильными, действенными, если мы хотим сегодня выиграть соревнование в высшей школе», – сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что от позиции руководителей вузов «зависит поведение миллионов людей».

Глава государства заявил, что готовы оказывать поддержку в актуальных вопросах развития высшего образования, которые будут поднимать ректора вузов.

«Для меня очень важно, чтобы ректора высших учебных заведений использовали шанс сформировать новую модерную и качественную политику высшей школы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент предложил создать рабочую группу из представителей руководства вузов, которая сформулировала бы план действий по развитию этой сферы образования на 2008-2009 годы. По мнению главы государства, такой план должен формироваться из конкретных прикладных шагов, на реализацию которых должны быть направлены совместные усилия руководителей высшей школы и власти.