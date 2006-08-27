Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львов для участия в праздновании 150-летия со дня рождения Ивана Франко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Львовской облгосадминистрации, вместе с Президентом прибыли министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ, советник Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, народный депутат Руслана ЛЫЖИЧКО, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК.

Президента во Львове встречали народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК.

В.ЮЩЕНКО сразу после прилета отправится на вертолете в село Нагуевичи Дрогобычского района, где родился И.Франко.

На празднование в Нагуевичи уже прибыли около 15 тысяч гостей из многих областей Украины, Польши, Хорватии, Словакии, России, представители украинской диаспоры из Канады и США.

По сообщению организаторов празднования, на торжествах будет присутствовать живущий в Киеве внук И.Франко Роланд ФРАНКО.