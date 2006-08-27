Первый в Украине памятник гетману Мазепе

В Харьковской области планируют установить памятник гетману Ивану Мазепе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, монумент в честь выдающегося государственного деятеля планируют открыть 25 июля 2007 года - в день 320-летия избрания Ивана Мазепы гетманом Украины. Местом сооружения памятника выбран райцентр Коломак.

Будущий памятник гетману будет первым на просторах Украины. Выбор поселка Коломак для его установки не случаен - 25 июля 1687 г. на реке Коломак состоялся военный совет, который избрал Ивана Мазепу гетманом Украины.

В конце этой недели председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ принял участие в закладке первого камня под строительство памятника в Коломаке. На торжественной церемонии присутствовали также народный депутат Петр ЮЩЕНКО, заместители председателя облгосадминистрации Василий ТРЕТЕЦКИЙ и Ярослав ЮЩЕНКО.