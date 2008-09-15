Шустер проспорил Черновецкому бутылку шампанского "Дом Периньон"
Телеведущий заявил, рейтинги - как деньги
В прошлую пятницу Киевский городской голова Леонид Черновецкий стал гостем ток-шоу "Шустер. Live", которое ведет на ТРК "Украина" Савик Шустер.
Во время ток-шоу Черновецкий и ведущий Шустер поспорили на бутылку шампанского "Дом Периньон", что мэр станет самым рейтинговым спикером программы "Шустер. Live".
В тот день число зрителей программы превысило 15 % и не падало ниже все время, пока мэр активно участвовал в разговоре, пишет муниципальная газета "Крещатик".
В воскресенье у Савика Шустера поинтересовались, когда он отдаст мэру бутылку шампанского.
Однако выяснилось, что ведущий еще не анализировал последние рейтинги, а потому признавать свое поражение не готовый.
"Рейтинги как деньги - их нужно считать", - сказал Шустер.