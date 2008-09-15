Шустер проспорил Черновецкому бутылку шампанского "Дом Периньон"

В прошлую пятницу Киевский городской голова Леонид Черновецкий стал гостем ток-шоу "Шустер. Live", которое ведет на ТРК "Украина" Савик Шустер.

Во время ток-шоу Черновецкий и ведущий Шустер поспорили на бутылку шампанского "Дом Периньон", что мэр станет самым рейтинговым спикером программы "Шустер. Live".

В тот день число зрителей программы превысило 15 % и не падало ниже все время, пока мэр активно участвовал в разговоре, пишет муниципальная газета "Крещатик".

В воскресенье у Савика Шустера поинтересовались, когда он отдаст мэру бутылку шампанского.

Однако выяснилось, что ведущий еще не анализировал последние рейтинги, а потому признавать свое поражение не готовый.

"Рейтинги как деньги - их нужно считать", - сказал Шустер.

Украинская правда