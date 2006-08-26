Полтавский облсовет клонится к ”широкой коалиции”

В Полтавском областном совете инициируется создание новой коалиции из депутатов от КПУ, СПУ и Партии регионов, говорится в заявлении фракции СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении говорится о выходе депутатов фракции СПУ из прежней коалиции в облсовете и инициировании создания "широкой" коалиции.

Социалисты обосновывают свой выход из прежней коалиции с "Нашей Украиной" и БЮТ нарушением договоренностей, а также созданием в Верховной Раде "широкой" коалиции.

Руководитель фракции Партии регионов в облсовете Александр УДОВИЧЕНКО считает, что такая коалиция появится в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в мае фракция СПУ заявила о намерении выйти из коалиции в Полтавском облсовете в знак протеста против назначения полтавским губернатором члена «Нашей Украины» Валерия АСАДЧЕВА. Ранее члены "оранжевой" коалиции в облсовете достигли договоренности, что член СПУ возглавляет госадминистрацию Полтавской области, руководителем Полтавского облсовета становится представитель БЮТ, а его заместителем будет представитель "Нашей Украины".

В конце марта БЮТ, "Наша Украина" и СПУ договорились о создании коалиции в количестве 59 из 90 депутатов в Полтавском облсовете.