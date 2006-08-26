НАТО - да, ВТО - нет! Или как?..

Страны - партнеры Украины ждут ясности в том, какую позицию она занимает по отношению к НАТО и Всемирной торговой организации, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (26 августа – 1 сентября) министр иностранных дел Словакии Ян КУБИШ.

По его словам, если у Украины будет желание присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, что подтвердится очень скоро, не заявлениями, а конкретными шагами, то «мы будем готовы поддержать это и работать в рамках Альянса. Будьте уверены, в рядах Организации Североатлантического договора достаточно государств, готовых помогать Украине в выполнении ее намерений. Но все зависит прежде всего от желания украинской стороны. И все мы, партнеры Украины, хотели бы получить ясность в том, какую позицию занимает ваша страна по отношению к этим двум организациям - НАТО и ВТО».

Как сказал Я.КУБИШ, в переговорах с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ и первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ он «акцентировал внимание на том, чтобы от вас шло единое послание, поскольку нам надо потом работать. Для нас очень важно, чтобы это послание не вызывало разночтений и не давало повода сомневаться. И мне показалось, мои партнеры по переговорам хорошо поняли, о чем я говорю. Еще раз повторю: нам необходимо знать, что в Украине у Президента и у правительства одно мнение в сфере внешней политики и безопасности».

По словам министра, «нам необходимо четко знать позицию политических сил, которые сегодня руководят страной. Поскольку есть разночтения, разногласия, диаметрально противоположные мнения, то нам сложнее работать. И, естественно, это не помогает вам достичь цели. С другой стороны, раз в универсале (Универсале национального единства) была заложена основа, сейчас эти политические силы притираются, учатся работать вместе, что все-таки является определенным вызовом. И так всегда бывает, когда складывается широкоспекторная коалиция. Это означает, что будут разные заявления, но я надеюсь, что очень скоро произойдет консолидация и позиция правительства будет более ясной».