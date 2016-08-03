Путин никогда не разговаривал с Трампом - Кремль
Президент РФ Владимир Путин и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп никогда не общались.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает американский телеканал NBC News.
"Мы много раз говорили ранее, президент Путин никогда не имел никаких контактов с Трампом, никогда не разговаривал с ним даже по телефону. Это касается и всех его сотрудников", - сообщил он.
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При этом отмечается, что сам Трамп ранее говорил о своих отношениях с Путиным, но потом сам же и опровергал эти слова.
Например, когда Трамп приехал в Москву с конкурсом "Мисс Вселенная", владельцем которого он является, он в своем Twitter написал, могут ли они с Путиным стать друзьями.
"Как вы думаете, придет ли Путин на "Мисс Вселенная" в ноябре в Москве - если да, то станет ли он моим новым лучшим другом?" - писал Трамп.
Do you think Putin will be going to The Miss Universe Pageant in November in Moscow - if so, he will become my new best friend?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2013