Путин никогда не разговаривал с Трампом - Кремль

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает американский телеканал NBC News.

"Мы много раз говорили ранее, президент Путин никогда не имел никаких контактов с Трампом, никогда не разговаривал с ним даже по телефону. Это касается и всех его сотрудников", - сообщил он.

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При этом отмечается, что сам Трамп ранее говорил о своих отношениях с Путиным, но потом сам же и опровергал эти слова.

Например, когда Трамп приехал в Москву с конкурсом "Мисс Вселенная", владельцем которого он является, он в своем Twitter написал, могут ли они с Путиным стать друзьями.

"Как вы думаете, придет ли Путин на "Мисс Вселенная" в ноябре в Москве - если да, то станет ли он моим новым лучшим другом?" - писал Трамп.