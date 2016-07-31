Яценюк: заявление Трампа про Крым и Путина - это пренебрежение нравственными и цивилизационными принципами

"То, что сегодня Дональд Трамп говорит про Крым, завтра может касаться любой другой части мира - в Европе, Азии, Америке. Свободный мир нуждается в единстве и солидарности. Требует союзничества. Нуждаемся в совместной поддержке единых ценностей", - отметил в своем заявлении на Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя заявление кандидата в президенты США относительно возможности признания незаконной аннексии Крыма.

Читайте такжеТрамп считает, что жителям оккупированного Крыма Россия нравится больше"Заявление Дональда Трампа про Крым и Путина вышло за любые рамки внутренней политической кампании. Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованному порядку и международному праву" "Это трудно назвать незнанием. Это - пренебрежение нравственными и цивилизационными принципами", - подчеркнул он. Арсений Яценюк отметил, что Соединенные Штаты - лидер свободного мира: "Без лидерства и союзничества этот мир будет разрушен. Путинами, ле пенами, ассадами, ким чен ынами и десятками других диктаторов, демагогов, популистов". "Американцы достойны того, чтобы иметь ответственного и умного президента и верховного главнокомандующего. Роль такого лидера трудно переоценить", - говорится в сообщении.

"Дональду Трампу стоит обратиться за мудрыми советами представителей Республиканской партии, которые хорошо понимают, что такое свобода, международное право и свободный мир. Уверен, что многие из них отмежевываются от слов Трампа и осознают их опасность", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул необходимость "не допустить, чтобы любая словесная, политическая или практическая авантюра подорвала наши общие ценности, открыв путь для агрессоров, диктаторов и террористов": "То, что сегодня Дональд Трамп говорит про Крым, завтра может касаться любой другой части мира - в Европе, Азии, Америке".

"Свободный мир нуждается в единстве и солидарности. Требует союзничества. Нуждаемся в совместной поддержке единых ценностей. Вариантов нет. Ибо только так защитим наше будущее против растущей угрозы неуверенности, страха, изоляционизма. Очень верю, что мудрость победит", - подчеркнул Арсений Яценюк.