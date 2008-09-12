Яценюк готов стать посредником между Ющенко и Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК готов выступить посредником между сторонами коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

«Я готов возвратиться к переговорному формату, но если стороны не откажутся от политических амбиций, это приведет к тому же, что и раньше», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что политические амбиции, от которых необходимо отказаться, демонстрируют обе стороны.

«Там святых нет ни с одной, ни с другой стороны», - констатировал А.ЯЦЕНЮК.