Приватизация заторможена из-за недоверия - версия Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость разблокирования приватизационного процесса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черкасской области.

По словам Президента, в этом году приватизационный процесс был заторможен, потому что не было доверия, что средства, полученные от приватизации, будут использоваться на развитие страны, а не на популистские шаги. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что во многих странах мира существуют законы, которые запрещают использовать средства от приватизации на “проедание”.

Также глава государства выразил надежду, что в следующем году приватизационный процесс будет разблокирован, и парламент сможет найти механизм, который бы гарантировал стабильность цен и денег в Украине.