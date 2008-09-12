Ющенко обещает, что танков под парламентом не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что силового варианта разрешения кризиса в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед жителями села Водяники Золотоношского района Черкасской области.

«Кто-то рассказывает страшилки о силовом способе, чрезвычайном состоянии, применении силовых методов решения конфликта. Я даю гарантию: ни одна из этих позиций не пройдет», - сказал Президент.

Президент подчеркнул, что Украина является демократическим государством и за последние четыре года продемонстрировала свою способность решать конфликты мирным способом.

«Какой бы силы конфликт не был, никто под парламент танки не тянул», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил уверенность, что никто не будет применять силу, и конфликт будет решен через диалог. «Мы – свободная нация. Через диалог, через общение мы найдем демократический выход из кризиса», - подчеркнул Президент, отметив в то же время, что сегодня трудно говорить, какой именно выход будет найден.