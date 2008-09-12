Ивано-франковские бютовцы поддержали обращение в поддержку Ющенко

Ивано-Франковский областной совет принял заявление в поддержку действий и политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом проинформировал заместитель руководителя Секретариата Президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он напомнил, что существование информации об инициировании премьер-министром Украины, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО так называемых открытых писем от депутатов областных, городских, районных советов к Президенту Украины с обвинениями в якобы развале парламентской коалиции.

По данным Р.БЕЗСМЕРТНОГО, на сегодняшний день попытки принять такого содержания обращения на заседаниях областных советов сделаны в течение 9-10 сентября в 6 областях Украины, а именно: Волынской, Киевской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Черкасской. Но такие попытки преимущественно получились провальными, заметил он.

По словам Р.БЕЗСМЕРТНОГО, сегодня на заседании сессии Ивано-Франковской областного совета аналогичное обращение БЮТ было поставлено на голосование и потерпело фиаско. Вместо этого депутаты решили принять обращение в поддержку Президента. Это решение было поддержано 86 голосами; против было подано всего 3 голоса из 37 депутатов от фракции БЮТ. Этот факт свидетельствует, что депутаты от БЮТ не поддержали своего партийного руководителя и стали на позицию Президента, заметил заместитель руководителя Секретариата.

«Поддерживаем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в его действиях по вступлению Украины в НАТО, ЕС, другие европейские структуры, а любые намерения сформировать в Верховной Раде прокремлёвское большинство рассматриваем как предательство доверия избирателей», - говорится в этом документе.

В обращении также высказываются против конституционных изменений в пользу другой формы правления в Украине.

«Мы решительно против попытки создать парламентскую республику, а с ней - коллективную безответственность за судьбу страны. На этом историческом этапе только Президент выступает гарантом стабильности и продвижения государства», - отметили депутаты Ивано-Франковского облсовета.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ также сообщил, что в некоторых местных советах по поручению Ю.ТИМОШЕНКО проходят попытки снять «неудобных» председателей областных государственных администраций путем выражения им недоверия, в частности в Тернопольской и Черниговской областях, однако инициаторы этих решений потерпели поражение.