Более 1,5 тысяч военнослужащих ЧФ РФ незаконно получили паспорта Украины

Прокуратура Севастополя выявила, что более 1,5 тысяч военнослужащих Черноморского флота РФ, граждан России, незаконно получили паспорта и гражданство Украины.

Об этом сообщила телерадиокомпания „Бриз” Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В радиосообщении ТРК „Бриз”, в частности, отмечается, что „по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратурой города Севастополя проведена проверка законности выдачи паспортов гражданина Украины военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации. Проведенной проверкой установлено, что в нарушение статьи 4 Конституции Украины и закона Украины „О гражданстве Украины” 1595 военнослужащих Черноморского флота, имея гражданство и паспорта Российской Федерации, незаконно получили паспорта и гражданство Украины”.

В сообщении также говорится, что прокуратурой города Севастополя направлено соответствующее предписание начальнику УМВД Украины в городе Севастополе об устранении выявленных нарушений украинского законодательства российскими военнослужащими.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Севастополя, по оценкам специалистов, фактическое количество данной категории лиц в городе Севастополе может достигать около 8 тыс. человек (в том числе 50% кадровых военнослужащих ЧФ РФ). В то же время из направленных на протяжении 2007-2008 годов на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины из города Севастополя 44 дел с ходатайством об утрате конкретными лицами гражданства Украины лишь по 10 принято положительное решение. По данным источника, эта работа существенно тормозится из-за отказа консульских учреждений РФ и паспортных служб на территории России сотрудничать по данному вопросу.