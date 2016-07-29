НАБУ вызвало беглеца Онищенко на допрос
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает народного депутата Александра Онищенко на допрос.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Онищенко должен явиться 2 августа в 11:00 на допрос в качестве подозреваемого. Фото повестки о вызове НАБУ обнародовало на своем сайте.
Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинило ущерб государству в размере более 3 млрд. грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".
Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.
5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.