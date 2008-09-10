США: Россия нарушает соглашение о прекращении огня в Грузии

Россия пытается всеми способами оставить свои войска в Грузии, нарушая, таким образом, соглашение о прекращении огня. Таково мнение Государственного департамента США, озвученное сегодня пресс-секретарем Шоном Маккормаком, передает Associated Press.

"Эти ребята всеми силами пытаются уклониться от выполнения обязательств, которые они на себя взяли, и которые подписал их президент. Им необходимо покинуть Грузию и перестать искать оправдания своему присутствию там", - сказал Ш.Маккормак.

По его словам, заявление Москвы о том, что она намерена оставить 3,8 тыс. военных в Абхазии и 3,8 тыс. военных в Южной Осетии, "крайне тревожно". "Без сомнения, это является нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного в августе", - подчеркнул пресс-секретарь.