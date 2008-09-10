Тимошенко - Еханурову: надо держать меньше генералов, тогда денег хватит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованной критику в адрес правительства по недофинансированию Министерства обороны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Нагнетается ситуация, когда заявляется, что необходимо в три раза больше денег на армию, чем сегодня, а сегодня это около 10 млрд. грн. Если кто-то требует 30 млрд. грн., то нужно знать, что эти деньги можно добавить только за счет уменьшения пенсий и заработных плат. Но правительство никогда на это не пойдет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что правительство еще до летних каникул вносило на рассмотрение парламента как отдельный законопроект о внесении изменений в бюджет по финансированию Министерства обороны, так и общий законопропроект по финансированию всех расходов, однако оба эти законопроекта не были приняты.

«Сегодня мы сделали все необходимые шаги для того, чтобы до 1 октября армия была полностью обеспечена деньгами на питание», - сообщила она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что для увеличения возможностей финансирования Министерства обороны и Вооруженных Сил необходимо создавать более эффективные механизмы управления армейским имуществом.

«Нужно правильно обращаться с имуществом армии, а много лет излишнее имущество избыточное имущество армии, в том числе вооружения, разбазаривались на коррупционной основе. Сегодня там нужно навести порядок, и тогда по спецфонду появятся деньги на перевооружение и финансирование армии», - подчеркнула глава правительства.

«Когда в день присваивается Президентом по 16 генеральских званий – столько не присваивалось, мне кажется, за все время существования еще той большой страны, - то понятно, что никаких денег армии не хватит на финансирование такого количества генералов. Поэтому нужно немножко поубавить пыл в этих вещах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ на пресс-конференции заявил, что предусмотренные Минфином расходы на оборону в 2009 году являются прямой угрозой национальному суверенитету Украины.

«Определенный на сегодняшний день объем расходов в сумме 10,8 млрд. грн. является крайне ограниченным и составляет всего 0,85% ВВП на 2009 год. Это чрезвычайно низкий уровень финансирования обороны за весь период существования Вооруженных Сил и самый низкий среди европейских стран», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. При этом он отметил, что по итогам работы бюджетной комиссии Минобороны объективно определен минимальный необходимый уровень объемов финансирования армии на 2009 год в сумме 32 млрд. грн., что составляет 2,5% прогнозируемого ВВП.

Кроме того, министр сообщил, что в соответствии с объемами нынешнего военного бюджета в Вооруженных Силах Украины осталось средств на обеспечение питания личного состава лишь до 31 октября. Однако министр обороны заметил, что военнослужащие без питания все же не останутся. Он объяснил, что для решения этой проблемы ведомству придется перераспределить средства, уменьшив финансирование по одним статьям в интересах других, а это «опять затормозит процесс развития армии».