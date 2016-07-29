Российские оппозиционеры предостерегают Порошенко от согласования кандидатуры Бабича послом РФ, озвучили причины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Курносова в контексте отзыва Михаила Зурабова с должности посла РФ в Украине отметила, что это может свидетельствовать о ставке президента РФ Владимира Путина на досрочные выборы в Украине, и для этого ему нужен человек, который не имеет неформальных отношений с руководством Украины.

«Это может свидетельствовать, что российская сторона уже не рассчитывает на какие-либо личные контакты с Порошенко, которые у Зурабова были», - сказала она.

Также Курносова напомнила, что сегодня в комитете Госдумы по международным делам будут рассматривать кандидатуру Бабича на назначение послом в Украине.

По ее словам, Бабич - бывший военный, был главой правительства Чеченской республики, и выдвижение именно его на должность посла свидетельствует, что Путин делает ставку на досрочные выборы в Украине.

«Бабич - это последний человек, от которого была бы польза в качестве дипломата. В ситуации необъявленной войны отправлять послом военного - это как плевок в лицо», - считает политик.

В свою очередь Пономарев заявил, что Бабич имеет опыт фальсификации выборов в России, и если Украина согласится на его кандидатуру, то получит «гарантированное шпионское гнездо как для координации российских спецслужб, так и для организации избирательных кампаний в интересах РФ».

«То есть, его назначение нужно интерпретировать как подготовку к возможным досрочным выборам, на которые может делать ставку Россия», - убежден российский оппозиционер.

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«Я просто призываю господина президента ни в коем случае не давать согласия на назначение этого человека послом. Это классическая кандидатура для взаимодействия с сепаратистами, для силовых операций», - отметил Пономарев.

В свою очередь Курносова обратилась к журналистам, которые контактируют с чиновниками Администрации президента Украины, «донести нашу позицию до Порошенко».

«Украина должна сделать все, чтобы Бабич не стал послом в Украине», - отметила российская оппозиционерка.

Как сообщал УНИАН, сегодня профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации РФ рассмотрят кандидатуры нового посла России в Украине. Скорее всего, это будет полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

28 июля президент Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.